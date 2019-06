In seinem langen Politikleben fiel der CDU-Rechtsaußen häufig durch Stammtisch-Parolen auf. Nicht nur in der Asylpolitik versuchte Lummer mit starken Worten, rechte Wähler an die CDU zu binden. Er scheute auch nicht davor zurück, die rechtsradikalen Republikaner als koalitionsfähig zu bezeichnen. Während der Hausbesetzer-Krawalle in Berlin Anfang der 80er Jahre war er für die Linken das Feindbild Nummer eins, was ihn vor allem bei der älteren Bevölkerung nur noch beliebter machte.