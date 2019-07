Nicht nur als Filmprodzent war Brauner erfolgreich. Seine Firma CCC-Film ist mit über 70 Jahren die älteste deutsche Produktionsfirma in Familienbesitz. In ihren Studios wurden rund 700 Filme gedreht. Kein anderer hat so viele Filme produziert wie er. Es waren mehr als 250. Jetzt ist Brauner, den die Berliner "Atze" nannten, kurz vor seinem 101. Geburtstag gestorben.



Artur - ursprünglich Abraham - Brauner wurde am 1. August 1918 im polnischen Lodz als Sohn eines jüdischen Holzhändlers geboren. Er überlebte den Holocaust, indem er sich in den Wäldern versteckte. Viele Verwandte seiner Familie sind in Ghettos und Lagern von den Nazis umgebracht worden.



Im Jahr 1946 gründete er seine Produktionsfirma CCC-Film. Brauner war in den 1950er Jahren Deutschlands bedeutendster Produzent. Er bescherte dem bundesdeutschen Publikum, das zwar ausgelaugt von den mageren Nachkriegsjahren, aber schon emsig am Wirtschaftswunder arbeitend war, ein paar schöne Stunden. Er gab ihm eine Illusion, die Trost und Ablenkung versprach. Dabei hatte Brauner wenig Skrupel, auch auf seichte Unterhaltung zu setzen.



In Berlin-Spandau baute Brauner eine der modernsten und größten europäischen Atelieranlagen auf, die zeitweilig über 500 Mitarbeiter beschäftigte. Er war in allen Genres zu Hause, die einigermaßen Erfolg in den Kinos versprachen. Dabei vertraute er auf die "großen Namen" kassenkräftiger Stars und auf Drehbücher, die ihre Herkunft von Boulevardstücken und simplen Schwänken nicht verleugnen konnten. Brauner hängte sich an alle Wellen, die gerade als en vogue im Kino galten, ob Musicals, "Problemfilme", Karl-May-Verfilmungen oder Wallace-Krimis. Zu schade war er sich für nichts.