CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Unterhändler von Union und SPD haben bei ihren Sondierungen für eine Regierungsbildung mit dem Ausloten finanzieller Spielräume begonnen. "Wir wollen ... investieren", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Abend. Im Gespräch war ein Finanzrahmen von bis zu 45 Milliarden Euro.



Zugleich appellierte Scheuer an die Geduld der Bürger: "Nix ist fix." Die Unterhändler hätten inzwischen "eine gute Grundlage des Vertrauens" geschaffen. Am Donnerstag soll es in die Schlussrunde gehen.