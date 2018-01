Alice Salomon Hochschule. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Alice Salomon Hochschule in Berlin will ein angeblich sexistisches Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer an ihrer Fassade übermalen. Das beschloss der Akademische Senat.



Angehörige der Hochschule hatten moniert, Gomringers Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie bezogen sich auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einem "Akt der Kulturbarbarei".