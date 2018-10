Für Schröder ist es die fünfte, für seine Frau die zweite Ehe. Quelle: Kai-Uwe Wärner/dpa Pool/dpa

Fünf Monate nach ihrem Ja-Wort in Südkorea haben Altbundeskanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) in Berlin eine große Hochzeitsparty gefeiert.



Zu dem Empfang und der anschließenden Party im Hotel "Adlon" am Brandenburger Tor kamen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender sowie Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel nebst seiner Frau Anke. Insgesamt waren etwa 150 Gäste geladen, darunter der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.