. . . wurde am 10. Oktober 1920 in Salt Lake in Utah geboren. Er war einer der Piloten, die Berlin während der Luftbrücke 1948/49 aus der Luft versorgten. 1974 bekam er dafür das Große Bundesverdienstkreuz. 2017 erschien seine Autobiographie "The Candy Bomber".

Bildquelle: Tanner Bollinger, American Leadership Academy