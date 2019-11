David Hasselhoff vor der East Side Gallery.

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Beim Mauerfall 1989 gab es viele Personen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. In Verbindung mit dem Mauerfall ist allerdings der US-Sänger David Hasselhoff der von Internetnutzern in Deutschland am meisten gesuchte Mensch, wie eine Auswertung der Internet-Suchmaschine Google ergibt.



Ganz überraschend ist das nicht: Nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu seinem Song "Looking For Freedom" gefeiert. Das Lied wurde zur regelrechten Mauerfall-Hymne und "The Hoff" zum Mauer-Maskottchen.