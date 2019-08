Die Berliner Ministerien laden die Bürger zum Besuch ein.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Unter dem Motto "Hallo, Politik" hat die Bundesregierung an einem ersten Tag der offenen Tür über ihre Arbeit informiert. Besuche sind auch noch am Sonntag möglich. Zu den Höhepunkten gehört dann der traditionelle Rundgang von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt.



Andere Regierungsmitglieder waren schon am Samstag in ihren Ministerien oder im Gebäude der Bundespressekonferenz zu erleben. Die Bundesregierung teilte mit, sie habe etwa 67.000 Besucher gezählt.