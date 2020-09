Glitzerprothesen des Labels Sportalm.

Mit ihrem Auftritt auf der Berliner Modewoche will die Italienerin Giusy Versace anderen Frauen Mut machen. Nach einem Autounfall trägt die 42-Jährige Prothesen an beiden Beinen - nun lief sie mit anderen Models über den Laufsteg: "Ich will Frauen ermutigen, die mit einer Behinderung leben."



Versace, die mit den Modeschöpfern Gianni und Donatella Versace verwandt ist, hat nach ihrem Unfall 2005 eine Karriere als Paralympics-Läuferin aufgebaut und sitzt im italienischen Parlament.