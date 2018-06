Weihnachtssingen in der alten Försterei. Quelle: Paul Zinken/dpa

Weihnachtssingen in Fußballstadien haben Hochkonjunktur. Gesungen wird bei 1860 München, MSV Duisburg, Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Dynamo Dresden, 1. FC Köln, Schalke 04 und dem FC Magdeburg.



In Dortmund kamen 30.000 Besucher, in Aachen 21.500. In Köln waren es 40.000. Das Original mit Kult-Status feierte in Berlin 15. Geburtstag mit 28.500 Sangesfreunden. Die Veranstaltung in der Alten Försterei ist die älteste. Bei der heimlichen Premiere 2003 sangen noch 89 Menschen.