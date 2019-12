Kirill Petrenko nach seinem Antrittskonzert in der Berliner Philharmonie.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Erstmals seit seinem Antritt dirigiert Kirill Petrenko das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker. Zusammen mit der Sopranistin Diana Damrau wird der neue Chefdirigent des Orchesters am 31. Dezember Broadway-Melodien von George Gershwin bis Leonard Bernstein aufführen.



Die Gala wird laut Philharmonie ab 17.00 Uhr in über 300 Kinos in Deutschland und anderen Ländern live übertragen. Petrenko war zu Beginn der Spielzeit als Nachfolger von Simon Rattle an die Spitze des Orchesters getreten.