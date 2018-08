AfD-Bundestagsabgeordneter Markus Frohnmaier hatte am Sonntagabend auf Twitter zur Selbstjustiz aufgerufen: "Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber." Es sei "Bürgerpflicht", die "Messermigration" zu stoppen. Der Tweet kommt in der Bundestagsfraktion nicht gut an: "Wir sind nicht besonders glücklich darüber", sagte der sächsische Bundestagsabgeordnete Jens Maier am Montag vor Journalisten. Frohnmaier müsse selbst entscheiden, "welche Konsequenzen er daraus zieht", so Maier.



Die AfD hatte in Chemnitz am Sonntag nach dem Todesfall zu einer Demonstration aufgerufen, habe diese aber nach Aussage des AfD-Bundestagsabgeordneten Siegbert Droese um 16 Uhr wieder verlassen. "Wir lehnen Gewalt ab", sagte AfD-Bundestagsabgeordneter Tino Chrupalla. Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, forderte die AfD hingegen auf, sich von den Ausschreitungen in Chemnitz zu distanzieren. Als Mitinitiator der Demonstration müsse die Partei "klar und deutlich" sagen: "Das kann nicht in unserem Namen passieren. Sonst sind sie jenseits des demokratischen Spektrums", so Habeck.