Die ITB war bereits ausgebucht.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Das sagte ein Messesprecher. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China.



Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht. Die Organisatoren hatten insgesamt 10.000 Aussteller und ursprünglich 160.000 Besucher erwartet.