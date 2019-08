Anberaumt ist eine mündliche Verhandlung am nächsten Freitag. Ein Urteil wird noch für den gleichen Tag erwartet. Geklagt hat den Angaben zufolge ein neunjähriges Mädchen beziehungsweise dessen Mutter. Das Mädchen hatte demnach bis Januar 2018 im Kinderchor der Komischen Oper Berlin und von Februar 2018 bis August 2018 in der Domsingschule in Frankfurt am Main gesungen. Im November 2018 habe die Mutter um die Aufnahme ihrer Tochter in den Berliner Staats- und Domchor gebeten. Nach einem Vorsingen hatte die Auswahlkommission das Mädchen unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass es an einer Grundlage für eine Ausbildung in dem Chor fehle, wie es hieß. Zudem genüge ihre Motivation für einen Einstieg in den Domchor nicht.