Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit einem kurzfristigen Besuch einer Solidaritätsveranstaltung an der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin auf den mutmaßlich antisemitischen Anschlag in Halle reagiert. Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb am Mittwochabend im Kurznachrichtendienst Twitter, Merkel habe damit ein "Zeichen der Verbundenheit" setzen wollen.



Im sachsen-anhaltischen Halle waren am Mittwoch nach Polizeiangaben in der Nähe einer Synagoge zwei Menschen erschossen worden.