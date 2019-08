Lustige bis skurrile Situationen habe er schon viele erlebt, erzählte der Teenager. Als passionierter Flugzeug-Fan und sogenannter Planespotter fotografiere er immer wieder auf Besucherterrassen Flugzeuge. "In Zürich musste ich in der Sicherheitskontrolle meine Schuhe ausziehen, weil das Personal mir nicht glaubte, dass meine Füße so groß sind", erinnerte er sich. "Sie dachten, ich würde etwas in meinen Schuhen schmuggeln." Darauf habe es Lacher und einige Sprüche gegeben, berichtete Lars. "Aber da stehe ich drüber".