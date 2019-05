Der österreichische Schauspieler Johannes Nussbaum.

Quelle: Annette Riedl/dpa

Johannes Nussbaum ist auf dem Berliner Theatertreffen mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Schauspieler Franz Rogowski ("Transit", "In den Gängen") entschied in diesem Jahr über den Preisträger. Er verlieh die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung an den 1995 in Österreich geborenen Schauspieler Nussbaum.



Mit dem Preis wird jährlich ein junger Schauspieler geehrt, der mit einer "herausragenden Leistung" in einem der eingeladenen Stücke aufgefallen ist.