Polizisten stehen vor dem geräumten Berliner Weihnachtsmarkt.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz ist wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung. Die Polizei fand weder auf dem Platz noch in der benachbarten Gedächtniskirche einen gefährlichen Gegenstand, wie ein Sprecher sagte. Anlass für die mehrstündige Suchaktion waren zwei Männer, die sich verdächtig verhalten hatten.



In Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Anschlag mit zwölf Toten gegeben hatte, hatte die Polizei "sensibel reagiert".