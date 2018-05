Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wird offen sein. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts an der Berliner Gedächtniskirche wollen im ersten Jahr nach dem Terroranschlag das Andenken an die Opfer bewahren. Zugleich sollte der Blick wieder in die Zukunft gehen, sagte Klaus-Jürgen Meier von der AG City.



Am 19. Dezember 2016 war ein Attentäter mit einem entführten Lastwagen in den Markt am Breitscheidplatz gerast, hatte 12 Menschen getötet und über 70 Menschen verletzt. Zum Gedenken an die Opfer bleibt der Markt am 19. Dezember geschlossen.