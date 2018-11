Vor zwei Jahren: Terroranschlag auf den Breitscheidplatz.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt werden von Montag an umfangreiche Absperrungen gegen mögliche Angriffe an der Gedächtniskirche aufgebaut. Dazu gehören Metallpoller, Stahlgitterkörbe mit Sandsäcken sowie Stahl- und Betonsockel, die an den Zufahrten zum Breitscheidplatz stehen sollen.



Die Sperren wurden für ein Pilotprojekt ausgewählt. Sie sollen laut Berliner Senat einen in Deutschland bislang "einzigartigen Zufahrtsschutz" gegen Lastwagen bieten.