Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin.

Quelle: Annette Riedl/dpa

Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller fordert die Aufnahme von Flüchtlingen. "Die humanitäre Situation auf den griechischen Ägäis-Inseln und an der Außengrenze der Europäischen Union ist für ein an den Werten der Menschenrechte orientiertes Europa humanitär nicht hinnehmbar", erklärte der SPD-Politiker.



Der Bund müsse Städten, die dies wollten, schnelle Hilfe ermöglichen. Die zusätzliche Aufnahme müsse genehmigt werden und der Bund sich zur Hälfte an den Kosten beteiligen.