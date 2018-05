In 26 von 28 EU-Ländern ging es am Arbeitsmarkt aufwärts. Quelle: Orestis Panagiotou/ANA-MPA/dpa

Die Chancengerechtigkeit bei Jobs, Bildung oder medizinischer Versorgung ist in der EU weiter sehr unterschiedlich. Insgesamt aber verbesserte sich die Lage laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach stehen Dänemark und Schweden an der Spitze. Am Ende liegen Rumänien und Griechenland. Deutschland ist Siebter.



Vor allem am Arbeitsmarkt ging es in 26 von 28 EU-Ländern aufwärts. Auch der Anteil der von Armut bedrohten Menschen sei 2016 auf 23,4 Prozent gesunken. 2013 waren es noch 24,7.