Zwar liegt die Arbeitslosenquote in den untersuchten Staaten mit 5,3 Prozent im Durchschnitt leicht unter dem Niveau vor der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008. Dennoch ist das Armutsrisiko in 25 Staaten stagniert oder sogar gestiegen. "Wir sehen in vielen Ländern einen großen oder sogar noch zunehmenden Anteil atypischer Beschäftigung wie befristete Arbeitsverhältnisse. In vielen Ländern gibt es auch einen großen Niedriglohnsektor", sagt Hellmann. "Anders formuliert: Die Quantität auf den Arbeitsmärkten stimmt, bei der Qualität ist sicher noch Luft nach oben".