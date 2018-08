Archiv: Matei aus Rumänien sitzt am 11.02.2015 in Dortmund bei einem Projekt zur Unterstützung von junge Flüchtlinge im Zuschauerraum Quelle: dpa

Ausländische Jugendliche sowie Hauptschüler haben in Deutschland nur trübe Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung kommt bundesweit gut die Hälfte aller "Jugendlichen ohne deutschen Pass" nicht an eine Ausbildungsstelle im dualen System oder Schulberufssystem.