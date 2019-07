"Konkret jetzt ist die Situation da, dass man nicht die Hände reibt, sich zurückhält und sagt: das müssen die alleine schaffen", so der Städtetagspräsident. "Das schaffen verschiedene Städte und Regionen nicht." Stattdessen sei konkrete Hilfe gefordert. "So wie wir Ostdeutschland geholfen haben mit dem Soli, so braucht es jetzt eine Unterstützung der ärmeren Regionen und Städte in Deutschland in einem großen nationalen Schulterschluss." Zudem seien Strukturhilfen für Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung gefragt.