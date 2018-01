Gemessen am Personalschlüssel in Kitas ist die Qualität in Kinderkrippen und -gärten in den vergangenen Jahren gewachsen. Statistisch gesehen, kümmerte sich 2012 eine Fachkraft in Vollzeit noch um 4,8 ganztags betreute Kinder in einer Krippe. 2016 waren es rein rechnerisch gesehen nur noch 4,3 Kinder. In Kindergärten verbesserte sich der Personalschlüssel von 9,8 auf 9,2 Kinder pro Erzieherin oder Erzieher.