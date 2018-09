Die Menschen bilden sich einer Studie zufolge nur selten weiter. Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Die Menschen in Deutschland bilden sich laut einer Studie selten weiter. Nur etwa 12,2 Prozent der Bevölkerung ab 25 Jahren hat dem "Weiterbildungsatlas 2018" zufolge 2015 an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Das bedeutet eine leicht sinkende Tendenz im Vergleich zu 12,6 Prozent im Jahr 2012, teilte die Bertelsmann-Stiftung mit.



Auffällig: Die Gruppe der Geringqualifizierten unterschreitet den Durchschnittswert mit einer Quote von 5,6 Prozent noch deutlich.