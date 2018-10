2011 wurde Bulger in Kalifornien gefasst, wo er fast die ganze Zeit über mit seiner Freundin gelebt hatte. 2013 wurde er wegen mehrfachen Mordes, Erpressung und Geldwäsche zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Zunächst saß er in einem Gefängnis in Florida, wurde aber erst kürzlich in die Strafanstalt in West Virginia versetzt, in der er nun tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Über die Gründe seiner Verlegung wollte die US-Gefängnisbehörde nichts sagen.