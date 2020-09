«Chris», ein damals seit Jahren ungeschorenes Schaf.

Quelle: Rspca/epa/dpa

Im Alter von etwa zehn Jahren ist in Australien ein Merino-Schaf gestorben, das durch ein unglaublich dickes Fell weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Das Tier namens Chris schied an Altersschwäche dahin, wie der Tierpark Little Oak Sanctuary mitteilte.



Das Schaf hatte 2015 rekordverdächtige 42,3 Kilogramm Wolle auf die Waage gebracht, nachdem es jahrelang nicht geschoren worden war. Das Fell war Chris damals schließlich von einem mehrfach ausgezeichneten Scherer abgenommen worden.