Anne Frank hatte viel Zeit, um zu schreiben - gezwungenermaßen. Was hätte sie in ihrem Versteck in Amsterdam sonst auch tun sollen? Von ihrem Tagebuch sind mehrere Fassungen erhalten. "Sie hat 1944 begonnen, ihr Tagebuch selbst für eine spätere Veröffentlichung vorzubereiten", sagt Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems. Anne Frank wurde im Februar 1945 im KZ Bergen-Belsen ermordet. Ihr Vater überlebte und veröffentlichte 1947 eine gekürzte Version des Tagebuchs. "Als Vater, Holocaust-Überlebender und Mann seiner Zeit hat er intime oder andere Passagen weggelassen", sagt Yves Kugelmann. Er ist Stiftungsrat im Anne-Frank-Fonds in Basel, der den Nachlass verwaltet. 1983 wurde der gesamte Text publiziert und die gekürzte Version des Vaters vom Markt genommen.