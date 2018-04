Ausbildung in einer Berufsschule in Ludwigsburg. Archivbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beklagt eine zu geringe Wertschätzung für Berufsausbildungen. Im Ausland werde die deutsche duale Ausbildung mit Berufsschule und Betriebspraxis geradezu "respektiert, ja fast bewundert", in Deutschland selbst aber "nicht genug", sagte er der "Bild am Sonntag".



Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender hat der Bundespräsident die Schirmherrschaft für die an diesem Montag beginnende "Woche der beruflichen Bildung" übernommen.