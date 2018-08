BA-Chef Detlef Scheele. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Bundesagentur für Arbeit will ihre Berufsberatung an Schulen intensivieren. "Wir wollen in den Oberstufen der Gymnasien verstärkt beraten", sagte BA-Chef Detlef Scheele.



Ziel sei nicht, Jugendlichen das Studieren auszureden, sondern ihren Blick auf das Berufswahlspektrum zu verbreitern. Die Abbruchquoten an den Universitäten seien beträchtlich, gerade bei den Bachelor-Studiengängen, so Scheele. Daher sei es vernünftig, "auch in Richtung duales Studium oder duale Ausbildung zu beraten."