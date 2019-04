Wöhrmann: Dann kann man zumindest versuchen, die Pendelzeit so zu nutzen, dass man mehr Freude oder auch Nutzen daraus zieht. Ein Hörbuch wäre so eine Möglichkeit. Andere lernen auch Sprachen während der Fahrzeiten. Da muss jeder für sich selber schauen, was einem Spaß macht. Aber das sind durchaus Möglichkeiten, die Qualität des Pendelns zu erhöhen.