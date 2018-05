Die Polizei vermutet eine Beziehungstat. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Bei einem Messerangriff in einer Berufsschule in Goslar ist am Montagvormittag eine Schülerin schwer verletzt worden. "Die 18-Jährige wurde notoperiert", sagte ein Polizeisprecher. Die aus Seesen stammende Frau befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.



Als mutmaßlicher Täter wurde der frühere Freund der 18-Jährigen festgenommen. Der 19-Jährige aus Goslar soll seine Ex-Freundin unvermittelt mit dem Messer angegriffen haben, als sie sich gemeinsam mit anderen Schülern in einer Sitzecke aufhielt.