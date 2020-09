Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, hat deutlich mehr Engagement in deutschen Schulen bei der Berufsvorbereitung gefordert. "Man kann nicht werden, was man nicht kennt", sagte er am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Es besteht ein großes Risiko, dass wir die nächste Generation für unsere Vergangenheit ausbilden und nicht für deren Zukunft."



Eine Sonderauswertung der Pisa-Studie hatte gezeigt, dass Teenager hauptsächlich immer noch in traditionelle Berufe streben.