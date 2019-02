Computersimulation, die eine Elektrode im Gehirn zeigt.

Quelle: Bijanki et al, J. Clin. Invest./Courtesy of American Society for Clinical Investigation/dpa

Per Hirnstimulation hervorgerufene gute Laune könnte Patienten während einer Operation am offenen Gehirn beruhigen. Das legt zumindest eine Studie im "Journal of Clinical Investigation" nahe. Mediziner der Universität Emory in Atlanta fanden heraus, dass die Stimulation einer bestimmten Region im Hirn Gelächter auslöst, gefolgt von einem Gefühl der Ruhe.



Die Wissenschaftler hoffen nun, mit dieser Methode künftig Patienten beruhigen zu können, die während einer Hirn-OP wach sein müssen.