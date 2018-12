Am Ende eines wochenlangen Dreikampfs um die Nachfolge von Merkel an der Parteispitze setzte sich die bisherige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer durch. In einer Stichwahl erhielt sie 51,7 Prozent der Delegiertenstimmen und ließ damit den ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz mit 48,2 Prozent knapp hinter sich.



Kramp-Karrenbauer gilt als Vertraute Merkels und Vertreterin eines politischen Kurses der Mitte. Der ebenfalls angetretene Gesundheitsminister Jens Spahn war schon im ersten Wahlgang mit 15,7 Prozent ausgeschieden.