Wer wissen möchte, ob er sich mit dem HIV-Virus infiziert hat, muss künftig nicht mehr zum Arzt oder in eine Beratungsstelle gehen. Der Bundesrat gab grünes Licht für den freien Verkauf von HIV-Selbsttests und beschloss eine entsprechende Verordnung. Künftig können die Tests überall verkauft werden - also nicht nur Apotheken, sondern auch in Drogerien oder Supermärkten. Die Tests sind zuverlässiger und leichter handhabbar geworden, hieß es zur Begründung. Rund 13.000 Menschen in Deutschland wissen der Aids-Hilfe zufolge nichts von ihrer HIV-Infektion.