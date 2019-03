Der Bundesrat hat am Freitag auch das vom Bundestag im Februar beschlossene Brexit-Steuerbegleitgesetz gebilligt. Es soll dazu beitragen, den deutschen Finanzmarkt nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU stabil und funktionsfähig zu halten.

Dabei zielt es in erster Linie darauf ab, unerwünschte Rechtsfolgen und Nachteile für Unternehmen im Finanzsektor zu vermeiden und steuerliche Rechtssicherheit zu schaffen. Das Gesetz soll zwar am 29. März, dem bisher geplanten Austrittstermin in Kraft treten. Verschiebt sich dieser Termin, wird die Regelung de facto aber erst später wirksam.

Bildquelle: dpa