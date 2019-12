SPD-Delegierte halten ihre Stimmkarten.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die SPD will Hartz IV und somit die Agenda 2010 ihres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in zentralen Punkten überwinden. Dazu beschlossen die etwa 600 Delegierten des SPD-Parteitags in Berlin einmütig das Konzept für einen "neuen Sozialstaat".



Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher sollen deutlich entschärft werden. Laut dem von den Delegierten mit langem Applaus bejubelten Beschluss soll es kein Hartz IV mehr, sondern ein Bürgergeld mit weniger Sanktionsmöglichkeiten geben.