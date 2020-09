Künftige EZB-Chefin Christine Lagarde. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Die EU-Staaten haben die frühere IWF-Chefin Christine Lagarde offiziell zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Den Beschluss fassten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs auf einem EU-Gipfel in Brüssel.



Lagarde twitterte, sie fühle sich geehrt, auf den Posten von Mario Draghi zu folgen und freue sich auf die Zusammenarbeit mit der EZB-Belegschaft. Draghis Amtszeit endet regulär am 1. November. Lagarde wird die erste Frau an der Spitze der Zentralbank sein.