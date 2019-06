Doppelhäuser einer Neubausiedlung. Symbolbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Bundesregierung hat den Weg für die umstrittene Reform der Grundsteuer frei gemacht. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf, in der kommenden Woche soll er in den Bundestag eingebracht werden. Das teilte das Finanzministerium mit.



Laut Gesetzentwurf soll sich das Gesamtaufkommen nicht verändern - allerdings werden manche Bürger durch die Reform mehr, andere weniger zahlen müssen. Die Bundesregierung appelliert daher an die Kommunen, ihre Hebesätze entsprechend anzupassen.