Japans Zentralbank hält an lockerer Geldpolitik fest. Archivbild

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Die japanische Zentralbank hat ihre Zinspolitik unverändert gelassen. Das beschloss die Bank of Japan nach Beratungen. Damit entschieden sich die Währungshüter der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt anders als ihre Kollegen in den USA und Europa.



Diese hatten die geldpolitischen Zügel angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten jüngst weiter gelockert. So hatte die US-Notenbank eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent beschlossen.