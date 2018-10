Kabinett verlängert Mandat für IS-Kampf. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das Bundeskabinett hat eine Verlängerung des Mandats für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) um ein Jahr beschlossen. Zugleich wurde vereinbart, dass die Bereitstellung von Kampfflugzeugen zur Aufklärung in Syrien und im Irak zum 31. Oktober 2019 beendet werden soll. Das geht aus dem Mandatstext hervor.



Die Mission zur Ausbildung der irakischen Armee rückt damit in den Mittelpunkt. Die aktuelle Obergrenze von 800 deutschen Soldaten bleibt bestehen.