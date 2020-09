Blick auf das Bundeskabinett. Archivbild

Quelle: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

Das Bundeskabinett will das Klimaschutzprogramm für das Jahr 2030 beschließen. Darin erklärt die Regierung, was Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung bis 2030 konkret tun will.



Die Grundsatzbeschlüsse des Klimakabinetts sollen mit dem heutigen Beschluss des Kabinetts konkretisiert und für Bereiche wie Energiewirtschaft, Gebäudesektor und Landwirtschaft definiert werden. Ob auch das Klimaschutzgesetz verabschiedet werden kann, bei dem es um die Kontrolle der Anstrengungen geht, ist noch unklar.