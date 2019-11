Die Verteidigung hat deshalb unter Umständen ein Interesse an einer langen Dauer des Prozesses. Mit dem neuen Gesetz werden unter anderem die Anforderungen gesenkt, damit ein Gericht Beweisanträge als missbräuchlich abweisen kann. Wie groß ist die Insektenpopulation am Tatort - die Frage ist möglicherweise für einen Fall nicht relevant, kann das Gericht aber erst mal eine Weile beschäftigen. Damit soll in Zukunft Schluss sein.