Die wachsende Impfskepsis und Ausbrüche von Masern in mehreren EU-Ländern alarmieren das Europaparlament. Das Vertrauen der Menschen in Impfstoffe müsse gefördert werden, heißt es in einem Beschluss der Abgeordneten.



Im Zeitraum 2008 bis 2015 gab es demnach in Europa 215.000 Krankheitsfälle, die durch eine Impfung verhindert worden wären - Grippe nicht mitgezählt. Weltweit verhindern Impfungen nach EU-Angaben jährlich rund 2,5 Millionen Todesfälle. Doch die Impfraten in Europa sind zu niedrig.