Umweltverschmutzung in Bangladesch (Archiv)

Quelle: -/XinHua/dpa

Ein Gericht in Bangladesch hat aus Umweltschutzgründen die Schließung von 231 Fabriken an den Ufern des Flusses Buriganga in der Hauptstadt Dhaka angeordnet. Das teilten Anwälte und Aktivisten mit.



An dem Fluss siedeln meist kleinere Färbereien, Gerbereien und ähnliche Betriebe. Sie haben häufig keine Genehmigung der Umweltbehörde, können aber oft mit Hilfe einflussreicher Politiker oder durch Bestechung arbeiten. Der Buriganga ist hochgradig mit Schadstoffen belastet und verschmutzt.