Ein Landwirt verteilt Gülle auf einem Feld. Archivbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Nach monatelangem Streit um schärfere Düngeregeln für die Landwirte zum Schutz des Grundwassers ist laut Bund eine Verständigung in Sicht. "Es gibt in allen wichtigen Punkten eine Einigung", sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth nach Beratungen von Bund, Ländern und Verbänden.



Laut Agrar-Staatssekretär Hermann Onko Aeikens sind noch "zwei kleine Punkte" zu klären. Das betreffe bestimmte Düngeregeln im Herbst sowie für Öko- und Gemüsebauern in stark nitratbelasteten Gebieten.