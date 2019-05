Ex-Wikileaks-Informantin Chelsea Manning. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning muss zunächst weiter in Haft bleiben. Ein Gericht in Richmond (Bundesstaat Virginia) verwarf eine Beschwerde der Whistleblowerin.



Bei einem Militärgerichtsverfahren wurde Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt. Nach sieben Jahren erließ der damalige Präsident Barack Obama den Großteil der Strafe. Am 8. März wurde Manning erneut inhaftiert. US-Medien vermuten, dass sich die Justiz Angaben über den Wikileaks-Gründer Julian Assange erhofft.